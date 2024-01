Neujahrsbaby 2024 in Kempen Großes Babyglück im Hospital zum Heiligen Geist

Im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen war schon am frühen Morgen des Neujahrstages das Schreien eines Neugeborenen zu hören: Der kleine Elias Jakobs kam um 5.07 Uhr zur Welt. Kurz darauf schlummerte er schon selig. Für seine Eltern Viktoria Haberling und Dominik Jakobs der schönste Start ins neue Jahr. Fast wäre Elias ein Weihnachtskind geworden, denn die ersten leichten Vorwehen kündigten sich schon vor den Festtagen an. Doch über Weihnachten ließ Elias seiner Mama noch Zeit – bis es dann gegen 23 Uhr am Silvesterabend mit den Wehen so richtig los ging. Per Kaiserschnitt kam das Baby dann in den frühen Morgenstunden auf die Welt, 3040 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß.