Aktion der Landwirtschaft in Kempen Neue Kartoffelkönigin eröffnet Saison bei Höfetour

Auf dem Spooshof präsentiert Familie Borghs ihren Erdbeeranbau und ihre Kirschplantagen. Wie bei Birmes ist das Interesse der Besucher groß und die angebotene kulinarische Erdbeerreise kommt bestens an. Wer derweil beim Erdbeer- und Spargelhof von Familie Goetzens in die Treibhäuser tritt, in denen die Erdbeeren in luftiger Höhe schweben, der wird schon vom Geruch der roten Früchtchen verwöhnt. Nicht nur den Spargel im Hofladen kennenlernen, sondern sehen, wie er wächst, geerntet und gelagert wird – für viele ist es der erste Kontakt mit dem Spargelanbau. Gerade die kleinen Besucher sind vom Hühnerhotel begeistert. Wie ein automatisches Melksystem funktioniert, fasziniert nicht nur Kinder. „Das ist schon einmal etwas anderes, wenn man selber sehen kann wie Lebensmittelanbau und Tierhaltung laufen. Da bekommt man eine ganz andere Wertschätzung für die Arbeit in der Landwirtschaft“, bemerkt eine Besucherin.