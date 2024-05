Bewerben bis 31. Mai Leader-Region gibt Zuschuss für Projekte von Vereinen

Mit dieser Förderung sollen kleinere Projekte in der Region unterstützt werden, ob es nun beispielsweise um Geräte für Mehrgenerationenplätze, Ausstattung für Vereine oder Workshops für junge Leute geht. Die Möglichkeiten seien vielfältig, so die Regionalmanagerinnen. Die Projekte müssen nur in eines der vier Themenfelder passen, die in der Leader-Region vorangetrieben werden sollen, diese sind „Lebenswerter Niederrhein“, „Regionalität & Nachhaltigkeit“, „Mobilität & Verbindungen“ sowie „Tourismus, Freizeit und Kultur“.