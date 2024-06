Vogelschuss am Samstag in Oedt Bezirksschützen ermitteln einen neuen König

Die Schützenbruderschaften des Bezirks Kempen treffen sich am Samstag in Oedt zum großen Bezirksschützenfest. Ab 14 Uhr ist der Ort fest in der Hand von Königshäusern und Mitglieden der 17 Bruderschaften. Im Mittelpunkt steht ab 15 Uhr das Vogelschießen an der Burg Uda. Obwohl der amtierende Bezirkskönig Niklas Pricken von den Bürger Junggesellen in Vorst kommt, kann dort traditionsgemäß das Fest nicht stattfinden, weil es für den abschließenden Königs-Galaball keine geeignete Veranstaltungshalle gibt. Der findet nun ab 19 Uhr in der Oedter Albert-Mooren-Halle statt, die danach ihre Türen wegen der umfangreichen Renovierung lange geschlossen bleibt.