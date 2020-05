Flugplatz in Grefrath : Niershorst: Der Türmer geht von Bord

Bernd Lohberg absolvierte jetzt seinen letzten Dienst im Turm auf dem Flugplatz Niershorst in Grefrath. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen/Grefrath Bernd Lohberg, Urgestein der Fliegerei, hängt sein Hobby nach Jahrzehnten an den Nagel. Im kommenden Jahr läuft seine Fluglizenz aus, und er will sie nicht verlängern. Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen.

Einmal muss Schluss sein, sagt Bernd Lohberg und hatte jetzt seine letzte Schicht als „Türmer“ auf dem Flugplatz Niershorst. Lohberg ist ein Urgestein der Fliegerei, die ihn von Kindesbeinen begeistert hat. Ob Segel- oder Motorflug – der mittlerweile 81-jährige Kempener fühlt sich in allen Maschinen wohl, hat vielen das Fliegen beigebracht und ihnen zur Lizenz verholfen. Lohbergs erster Allein-Segelfug war 1966, der erste Motorflug folgte 1977.

Woher kommt die Begeisterung für die Fliegerei? Der aus Thüringen stammende und seit langem in Kempen lebende Lohberg hatte als Kind eine Flugschule quasi vor der Haustür. „Da zog es mich immer hin“ erinnert er sich. Irgendwann war es soweit, er durfte im Doppelsitzer mitfliegen. „In einer SG 38, das war so ein offenes Gerät.“ Diese Maschine wurde besonders häufig zur Schulung von Anfängern eingesetzt. Nach diesem Flug gab es kein Zurück mehr, Lohberg war Flieger und sollte es bis heute bleiben.

info Mit dem Segelschiff die Welt kennengelernt Bernd Lohberg ist nicht nur ein begeisterter Flieger. Er hat mit Segelfliegern Strecke gemacht. Mit einen Segelschiff hingegen hat er in der Vergangenheit fast die ganze Welt auf dem Wasserweg erkundet. Er hat so manches Land und so manchen Hafen gesehen. Unter anderem hat er die Karibik besucht. Mit dem Motorflieger hat Bernd Lohberg viele Länder angeflogen, war oft in Spanien, aber auch in afrikanischen Ländern. Seine längste Distanz mit einem Segelflugzeug betrug 480 Kilometer.

Zunächst allerdings verließ er die damalige DDR und landete nach einem Lageraufenthalt in Westfalen. Dort reparierte der gelernte Mechaniker Webstühle. Dann zog es ihn nach Krefeld, wo zwei seiner Geschwister lebten. Er arbeitete in den damaligen Deutschen Edelstahlwerken. „Das war ein vollkommen anderes Metier, aber es war Technik, und die interessierte mich.“

Bernd Lohberg war danach im Kundendienst für Constructa unterwegs, entwickelte Programme für Lochkarten und fand Entspannung auf dem Flugplatz Niershorst. 1993 wurde er Beauftragter für die Flugaufsicht, die damals noch der Bezirksregierung unterstand.

Es war eine tolle Gemeinschaft auf dem Flugplatz, sagt Lohberg. Jeder habe gewusst: Segelflug geht nicht ohne die anderen. Wer starten will, brauchte vier oder fünf Mann, die ihm helfen. Gefeiert wurde auch viel, jede einzelne Prüfung hatte ihre eigenen Ritualen, da wurde beispielsweise so manchem der Hintern versohlt.

Der Flugplatz war damals eine einzige Wiese mit Sumpf, die Piste musste vor jedem Start präpariert werden. Als dem Verein die Schlepppiloten auszugehen drohten, machte Lohberg 1993 seine Lizenz im Motorflug. So konnten die Segler weiterhin in die Luft gehen. Damals wurden auch Leute für den Tower gesucht. Bis kurz davor saß da noch eine vom Kreis bezahlte Kraft, die den Luftraum überwachte. Lohberg kann sich gut erinnern: „Da habe ich mir gesagt: Gut, dann setz ich mich mal in den Tower und arbeite da mit.“ Da gab es viel zu tun: Alle Flugdaten wurden notiert. Wer kam wann? Wer wollte wohin oder kam von woher? Zur Aufgabe eines Türmers gehörte es auch, danach zu gucken, ob der Platz in einwandfreiem Zustand ist. „Da lagen gern auch mal ein paar Lämmer herum. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall“, sagt Lohberg. Wichtig war es auch, die Piloten mit allen wichtigen Informationen zu versorgen: Windrichtung, Luftdruck und anderes mehr.

Auch auf Hubschrauber muss der Türmer ein Auge habe. Regelmäßig landen auf Niershorst beispielsweise Rettungshubschrauber, deren Platz immer frei sein muss. Wer jetzt noch weiß, dass die Tower-Besatzung auch fällige Gebühren kassiert und den Besucherverkehr überwacht, dem ist klar, das im Turm keine Langeweile aufkommt. Bis zu 80 Landungen gibt es durchschnittlich am Tage, bei Schulungsbetrieb können es auch mal mehr sein.

Hat Bernd Lohberg eigentlich mal so richtig brenzlige Sachen erlebt, im Tower oder im Flieger? Im Tower nicht wirklich. Da ist mal ein Flieger über die Landebahn hinausgeschossen, passiert ist aber nichts. Weitaus haariger war ein Flug nach Spanien. Über den Pyrenäen blieb plötzlich der Propeller stehen. Lohberg schaltete den Tank um, der Propeller sprang glücklicherweise wieder an.

Wie was das Gefühl, als er jetzt zur letzten Schicht den Tower betrat? „Es war eine tolle Zeit, auf die ich gern zurückblicke“, sagt der Kempener, „aber es war auch ein bisschen Wehmut dabei.“