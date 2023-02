Stadt droht mit Zwangsgeld Glasverbot am Rosenmontag in Kempen

Das Glasverbot gilt für den Ring mit Moorenring, Burgring, Möhlenring, Hessenring und Donkring sowie für alle innerhalb des Rings gelegenen Straßen, für Vorster Straße und Oedter Straße sowie für die Thomasstraße, wo sich der Zug auflöst, ebenso wie für die angrenzenden Gehwege. Diese Regelung gab es auch schon bei den Karnevalszügen in den vergangenen Jahren, nachdem man in Kempen im Jahr 2010 schlechte Erfahrungen gemacht hatte: Im Getümmel landeten etliche Flaschen auf dem Boden, wurden weggetreten oder zersplitterten. Flaschen und Scherben wurden zu Stolperfallen, verursachten Verletzungen, wurden bei Auseinandersetzungen gar als Waffe eingesetzt, so beschreibt es Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in der Begründung zur Allgemeinverfügung. Die Reinigung ist aufwendig, auch Tage danach können noch Scherben zu finden sein. Damit sich Menschen und Tiere nicht verletzen, Rettungsfahrzeuge nicht mit Reifenpanne liegenbleiben, setzt die Stadt auf ein Glasverbot.