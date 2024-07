Breitbandversorgung im Kreis Viersen Glasfaser-Ausbau in Kempen schreitet weiter voran

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser treibt den Ausbau im Kempener Süden, in St. Hubert und Tönisberg weiter voran. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde jetzt die Hauptverteiler aufgestellt. Die großen Kästen, in denen alle Glasfaseranschlüsse zusammenlaufen, befinden sich in Kempen an der Straße An Peschbenden sowie an der Oedter Straße, in St. Hubert an der Bendenstraße sowie in Tönisberg an der Rheinstraße und am Helmeskamp.