Kempen : Kempen bei Manufactum gut vertreten

KEMPEN Die Kempener Künstler Gilbert Scheuß und Manfred Messing erhielten 1999 den NRW-Staatspreis für das Kunsthandwerk. Nach 20 Jahren stellten sie sich erneut der Jury. Beide sind nominiert und stellen in Köln aus.

Manfred Messing ist in Kempen ständig präsent: Der Altar aus schwarzem Granit in St. Marien stammt von ihm, ebenso am Rathaus die Gedenktafel für die ermordeten Juden und zuletzt die Stele mit Illustrationen von Jürgen Pankarz am Concordienplatz. In der Ausstellung der Museums für Angewandte Kunst in Köln ist Messing mit einer quadratischen Stele mit dem Titel „Orpheus“ vertreten. Die Stele aus weißem Laaser Marmor ist 1,95 m hoch. Die Stele ist allseits mit Texten aus den Metamorphosen von Ovid beschriftet, wer’s nachlesen will, findet die entsprechende Stelle im 10. Buch von Ovids Metamorphosen. Die Textfragmente sind auf zwei Ebenen in verschiedenen Techniken eingemeißelt. In seinem Steinmetzbetrieb in Kempen arbeitet Messing am liebsten mit schwedischem Granit, dem härtesten und widerstandsfähigsten Stein. Bei „Orpheus“ hat er zum ersten Mal mit weißem Marmor aus Südtirol gearbeitet.