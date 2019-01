SERIE 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (1) : „Kempen“ gibt es schon seit 1200 Jahren

Das bronzene Stadtmodell am Kempener Rathaus ist ein Geschenk von Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans, gestaltet von dem Künstler Egbert Broerken und mitfinanziert von der Sparkassenstiftung „Natur und Kultur im Kreis Viersen“ sowie von den Stadtwerken Kempen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Vorform des heutigen Ortsnamens „Kempen“ tritt bereits um 820 nach Christus auf, zur Zeit der Karolinger. Wohl noch um 1000 war Kempen das Rechtsprechungs- und Verwaltungszentrum eines dünn besiedelten Bezirks, der weit über das heutige Stadtgebiet hinausging. Ein Rückblick in die älteste Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Kaiser

Am Anfang der Kempener Geschichte steht ein profanes Geschöpf: das Schwein. Und eine edle Frau: eine Prinzessin. Beide gaben den Anlass dazu, dass der heutige Stadtname „Kempen“ vor etwa 1200 Jahren zum ersten Mal schriftlich überliefert wurde.

In einem Urbar, einem Verzeichnis des Güterbestands und der Einkünfte der mittelalterlichen Abtei Werden, wird um 925 nach Christus Folgendes eingetragen: Eine Tochter Karls des Großen, Bertha, habe der Abtei Werden ihre Rechte an Wasser, Wald und Weide in „Campunni“ abgetreten. Womit der Ortsname „Kempen“ in seiner ursprünglichen Form zum ersten Mal ins Licht der Geschichte tritt. Der Zusammenhang: Die Abtei Werden war 800 nach Christus gegründet worden und lag den fränkischen Herrschern besonders am Herzen. Sie befand sich auf dem linken Ufer der Ruhr, im heutigen Essen-Werden. Berthas Vater, der Frankenkaiser Karl, schenkte dem Kloster, damit es wirtschaftlich gedieh, im Jahre 812 einen stattlichen Herrenhof in Friemersheim, mit allem Land, das dazugehörte. Seine Tochter Bertha, die 829 starb, verfügte dann dem Werdener Verzeichnis zufolge: Von den umfangreichen Kloster-Besitzungen aus, die um Friemersheim und das benachbarte Rumeln lagen, sollten jährlich im Herbst von Friemersheim aus 120 Mastschweine mit zwei Ebern nach Campunni zum „Speckanfressen“ getrieben werden, und von Rumeln 60 Schweine mit einem Eber.

Info Serie mit Texten des Historikers Hans Kaiser 2019 begeht die Stadt Kempen ihr 725-jähriges Bestehen. Gefeiert werden soll das Jubiläum Mitte September mit einem zweitägigen Musikfest „Klingende Altstadt“. Für den 3. November ist ein Festakt im Rokokosaal des Kulturforums Franziskanerkloster geplant. In einer Serie für unsere Zeitung stellt der Kempener Historiker Hans Kaiser wichtige Etappen und Begebenheiten aus der reichen Geschichte der Stadt Kempen vor.

Wann die Prinzessin das anordnete, ist nicht genau überliefert. Aber die Stiftung, mit der sie ihre Wald- und Weiderechte an die Werdener Mönche abtrat, wirkte fort und sollte in den folgenden Jahrhunderten noch für Ärger sorgen. Noch anno 1406 trieben die Bauern aus Rumeln und Friemersheim ihr Vieh zur Mast ins Hülser Bruch – und bekamen Streit mit den Bauern des Amtes Uerdingen, die sich inzwischen auf der Treib-Route angesiedelt hatten und gegen die ständigen Grenzübertritte protestierten.

Aus dieser Überlieferung des Klosters Werden kann man dreierlei schließen: Das Kempener Land war vor 1200 Jahren von dichten Eichen- und Buchenwäldern bestanden, von deren Eicheln und Bucheckern, wenn sie denn im Oktober abfielen, ganze Schweineherden satt werden konnten. Und: Die Werdener Mönche waren Feinschmecker. Denn Schweine, die im Wald gemästet werden, setzen besonders schmackhaftes Fleisch an. Mit der Abtretung der Wald- und Weiderechte in ihrem Campunni ermöglichte die karolingische Prinzessin den Benediktinern an der Ruhr eine besondere Leckerei. Dritte Schlussfolgerung: Die Kaisertochter Bertha kann Campunni nur von ihrem Vater bekommen haben. Unsere Region muss ursprünglich im Besitz Karls des Großen gewesen sein.

Kurz: Zwischen 812 – der Schenkung des Hofes Friemersheim an die Abtei Werden – und 829, dem Tode der Prinzessin Bertha, hat der Ortsname „Kempen“, zu dem „Campunni“ dann im Laufe der Zeit geworden ist, in der aufgeschriebenen Geschichte Premiere. „Campunni“ muss eine Mark gewesen sein – so nannte man im Mittelalter ein agrarisches und forstwirtschaftliches Nutzungsgebiet. Da Karls Tochter Bertha 829 starb, muss diese Kempener Mark schon vor 800 existiert haben. Ihr Name „Campunni“ leitet sich von dem lateinischen Lehnwort „Campus“ ab, hier gebraucht im Sinne von „eingehegtes Feld“. Es hat also zur Zeit Karls des Großen und seiner Tochter in einer Region, die „Campunni“ hieß, zusammenhängende Ackerflächen gegeben mit den dazugehörigen Höfen.

Wo diese ersten Siedlungen lagen? Wahrscheinlich im Norden des heutigen Stadtgebietes. Die frühesten Kempener Rodungen erstreckten sich zwischen Klied und Niers sowie um die ersten fränkischen Herrenhöfe Nersdom (heute: „Neersdommer Mühle“), Gelinter (heute: „Gleumes“) und Heresum (heute eine Flur nördlich des Sandhofes in Schmalbroich-Wall), unweit der Fernverkehrsstraße Neuss-Wachtendonk-Nimwegen.