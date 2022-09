Beim Heizen, Waschen, Kochen : Kempen gibt Energiespar-Tipps für Bürger

Kempen Viel Energie lässt sich sparen, wenn man beim Heizen, Waschen oder Kochen einige Dinge beherzigt. Damit kann man auch viel Geld sparen.

Abdichten Bei zugigen Fenstern sollten die Dichtungen erneuert werden, auch offene Türschlitze lassen sich nachträglich abdichten. Wer die Wärme in den Räumen halten will, schließt besser die Türen oder bringt einen Vorhang an, damit warme Luft aus dem Wohnzimmer nicht ins Treppenhaus strömt. Auch durch Rollladenkästen und Heizkörpernischen geht Wärme verloren, insbesondere bei älteren Gebäuden. Sie lassen sich aber einfach dämmen, ebenso wie Heizungsrohre.

Stecker ziehen Das kleine rote Lämpchen am Fernseher und anderen Geräten zeigt an: Das Gerät ist im Stand-by-Betrieb. „Auch wenn es nicht genutzt wird, verbraucht es dabei permanent Strom“, warnt Roosen. Laut Bundesumweltamt entstehen so in deutschen Haushalten Kosten von rund 4 Milliarden Euro im Jahr. Wer den Stecker zieht oder über eine Steckdosenleiste den Schalter umlegt, kann im Haushalt bis zu 115 Euro sparen.