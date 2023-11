Entwicklung in Tönisberg Gewerbegebiet soll weiter wachsen

Der Kempener Stadtteil Tönisberg bekommt mehr Platz für Gewerbebetriebe. Am Neuenweg wird derzeit ein Wohngebäude für Flüchtlinge errichtet, der angrenzende Bereich in Richtung Sportplatz, nördlich der Vluyner Straße, wird Gewerbegebiet. Rund 11.000 Quadratmeter Gewerbefläche sind dort vorhanden, das Bebauungsplanverfahren dazu ist inzwischen abgeschlossen. Mit dem Satzungsbeschluss im Stadtrat Ende September trat auch der Bebauungsplan in Kraft. Damit kann die Vermarktung starten.