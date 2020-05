Rettungsbedarfsplan des Kreies Viersen : Diskussion um dritten Rettungswagen in Kempen

In der Feuer- und Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße sind derzeit drei Rettungswagen stationiert. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Diskussion um den dritten Rettungswagen, der nach Ansicht der Stadt Kempen weiterhin rund um die Uhr in der Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße in Kempen stationiert werden muss, nimmt neue Fahrt auf.

Mit der vom Kreisausschuss Ende April beschlossenen Verabschiedung des neuen Rettungsbedarfsplanes für den Kreis Viersen war unter anderem beschlossen worden, dass die Zahl der in der Kempener Wache rund um die Uhr stationierten drei Rettungswagen künftig nachts auf zwei reduziert werden soll. Der Kreis hatte argumentiert, dass die Einsatzzahlen in Kempen zurückgegangen seien, seitdem es die neue Rettungswache in St. Tönis gibt. Vorher war die Kempener Wache fürs eigene Stadtgebiet und Grefrath und Tönisvorst zuständig.