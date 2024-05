Angebote in Kempen Schöne Ideen für Mama zum Muttertag

Am Sonntag, 12. Mai, ist Muttertag. Dann stehen strahlende Kinder mit selbst gemalten Bildern oder gebastelten Herzen am Bett ihrer Mama und wünschen ihr einen schönen Tag. Die Älteren besuchen ihre Mütter vielleicht und überreichen meist einen Blumenstrauß. Was es noch alles gibt, wo man in Kempen was besorgen kann – wir haben uns Tipps von Müttern geholt.