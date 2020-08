Schulkooperation in Kempen : Gesamtschule und Firma Pfeiffer vereinbaren Zusammenarbeit

Kempen Für die Gesamtschule Kempen ist die vereinbarte Kooperation mit der Firma Pfeiffer die dritte Zusammenarbeit mit einem Kempener Unternehmen. Schüler können hier Praktika absolvieren.

Die Gesamtschüler werden bei Pfeiffer nun regelmäßig Betriebsbesichtigungen machen und können dort so genannten Berufsfelderkundungen und Praktika absolvieren. Die Firma bekommt so die Möglichkeit, ihre Ausbildungsangebote zu präsentieren. Geschäftsführer Marcus Miertz nannte das Stichwort Fachkräftemangel. Da sei es für Unternehmen wichtig, sich und seine Ausbildungsmöglichkeiten frühzeitig den potenziellen Auszubildenden bekannt zu machen. Besonders der Kontakt zu Auszubildenden im Unternehmen sei für die Schüler eine gute Möglichkeit, Hemmschwellen mit Blick auf den Einstieg in die Berufswelt abzubauen, sagte Birgit Hegemann. Sie ist als Abteilungsleiterin an der Gesamtschule für die Berufswahlorientierung der Schüler zuständig.