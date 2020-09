In Kempen : Gesamtschule schließt Firmen-Kooperation

Kempen Schüler können in zwei weiteren Kempener Unternehmen künftig in die Berufswelt hineinschauen. Es handelt sich um die Unternehmen reantec GmbH und Kull GmbH.

Den Stein für die neue Kooperation brachte ein Zeitungsartikel der Rheinischen Post im Januar vergangenen Jahres ins Rollen. Karl-Heinz Kleinen, Geschäftsführer von reantec, hatte den Bericht über den Kursus im 3D-Druck von Technik- und Biologielehrer Jonas Ziemacki gelesen. „Ich war begeistert. Aufgrund des zehnjährigen Bestehens meiner Firma wollte ich mich in Kempen ohnehin sozial engagieren. Das Projekt 3D-Druck sprach mich sofort an, da ich ja auch mit Kunststoff arbeite“, sagte Kleinen, der selbst einst die Realschule in Kempen besuchte, bevor er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser begann und danach den Techniker in Abendschule absolvierte.