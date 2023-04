Arbeiten für den guten Zweck am 23. Mai Gesamtschüler aus Kempen suchen Jobs für einen Tag

Das Projekt ist seit Bestehen der Gesamtschule Teil des Schulprogramms. Die Neuntklässler gehen für einen Tag einer Arbeit in einem Unternehmen nach, das sie sich selbst ausgesucht haben. Das dort erarbeitete Geld fließt in sozialen Projekte. In diesem Jahr werden drei Vereine bedacht. Dabei handelt sich um den Naturschutzbund (Nabu), Ortsgruppe Kempen, der sich für den Schutz der Natur einsetzt. Des Weiteren bedacht wird die Kempener Tafel, hinter der die Martinus-Hilfe steht. Dank dem Engagement ehrenamtlicher Helfer und Spender kann die Tafel bedürftige Menschen aus Kempen mit Lebensmitteln unterstützen. Auch der Verein „Haus der Sonne“ ist dabei. Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kamerun durch eine Grundversorgung und den Zugang zu Bildung und Beruf ist Ziel des Vereins, der von Kempenern gegründet wurde.