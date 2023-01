Politik in Kempen Neuer Fraktionschef für die Freien Wähler

Der bald 49-Jährige hat viel Erfahrung in der Politik: Zehn Jahre war Alsdorf Vereinsvorsitzender bei den Freien Wählern in Kempen, im Kreis Viersen ist er es noch. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der Gruppe Freie Wähler beim Landschaftsverband Rheinland, war stellvertretender Landesvorsitzender bei der Partei Freie Wähler. In Kempen sind ihm einige Projekte besonders wichtig: die Entwicklung des Sportplatzes und der Schulneubau für die Gesamtschule auf dem Gelände des Ludwig-Jahn-Sportplatzes („Da müssen wir gucken, dass das auf die Schiene kommt“), die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete und die Ansiedlung von Unternehmen („Damit hatten wir bislang viel Erfolg, das zeigen auch die Gewerbesteuer-Einnahmen“), die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, etwa in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen (GWG) und die Burg: Es könne nicht sein, so Alsdorf, dass da nichts passiere. Schon in ihrer Haushaltsrede hatten die Freien Wähler zuletzt gefordert, für die Burg ein Gesamtkonzept zu erstellen und für den Umbau jetzt Fördermittel zu beantragen, damit diese nicht verloren gingen.