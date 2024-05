Verkaufsoffener Sonntag in der Thomasstadt Gemütliches Beisammensein beim Altstadtfest in Kempen

Bei Moritz Mundorf tanzt der Flowerstick in der Luft. Mit je einem Stab in den Händen lässt er den sogenannten Flowerstick hochwirbeln, zwischen den Stäben hin und her springen und um die Stäbe kreisen. „Wer will es ausprobieren?“, lädt er zum Mitmachen ein. Nicht nur Kinderhände greifen zu, auch Erwachsene wollen es einmal versuchen.