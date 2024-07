Alles rund ums Thema Pflege Gelungener Start für neue Initiative in Kempen

In Kempen gibt es eine neue Initiative, die pflegende Angehörige unterstützen will. Sie nennt sich Inpan – Initiative zur Unterstützung pflegender Angehöriger Niederrhein. Zum Auftakt hatte die Initiative mit ihren drei Gründungsmitgliedern – Journalist Dieter Könnes, Gudrun de la Motte und Peter Nieskens – ins Von-Broichhausen-Stift in Kempen alle eingeladen, denen das Thema am Herzen liegt, Unternehmer, Vereine und Verbände ebenso wie Bürgerinnen und Bürger.