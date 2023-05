Filiale der Sparkasse Geldautomat in St. Hubert gesprengt

Kempen · In der Nacht zu Freitag wurde ein Geldautomat an der Hauptstraße in Kempen-St. Hubert gesprengt. Die Schäden am Gebäude sind beträchtlich. Beute machten die Täter aber nicht. Was bisher bekannt ist.

20.05.2023, 11:08 Uhr

7 Bilder Geldautomat in St. Hubert gesprengt 7 Bilder Foto: Norbert Prümen

Eine Geldautomaten-Sprengung hat in der Nacht zu Freitag Anwohner der Hauptstraße in Kempen-St. Hubert aufgeschreckt. Gegen 3.50 Uhr wurden die Löschzüge St. Hubert und Tönisberg der Freiwilligen Feuerwehr Kempen zu einer unklaren Rauchentwicklung zur Sparkassen-Filiale alarmiert. „Als Hinweis der Leitstelle des Kreis Viersen wurde hinzugefügt, dass es sich um eine vermutliche Sprengung eines Geldautomaten handeln könne, was sich vor Ort bestätigte“, so Feuerwehrsprecher Christian Ullmann. Hier geht es zur Bilderstrecke: Geldautomat in St. Hubert gesprengt