Investitionsförderung für lebendige Dörfer Geld vom Land für St. Hubert und Tönisberg?

Die CDU-Fraktion in Kempen will, dass sich die Stadtverwaltung des Themas annimmt. Sie beantragt, kurzfristig zu prüfen, inwiefern die Stadtteile St. Hubert und Tönisberg sowie übrige förderberechtigte Gruppen, beispielsweise das Hagelkreuz, von der Investitionsförderung für lebendige Dörfer profitieren könnten. Den entsprechenden Antrag dazu schickte CDU-Fraktionschef Jochen Herbst an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos). „Für uns als CDU-Fraktion hat es einen hohen Stellenwert, dass die Stadtverwaltung langfristig in den Zusammenhalt und die Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen, für Jung wie für Alt, in die Zukunftsfähigkeit der Stadtteile St. Hubert und Tönisberg investiert“, so Herbst. Hierzu biete die Investitionsförderung für lebendige Dörfer eine sehr gute Chance.