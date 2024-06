Mobilität in Kempen Geld für Fahrradparkhaus am Bahnhof kommt

Für das geplante Fahrradparkhaus neben dem Kempener Bahnhof geht es voran. Wie Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Kempen und Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete, sollen die Urkunden aus dem Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ am 7. Juli in Berlin ausgehändigt werden, „und nach meinem Wissensstand ist auch Kempen dabei“, so Schiefner. Zuletzt hatte es in Kempen Unsicherheiten gegeben, ob die Stadt auf den Zuschuss aus dem Förderprogramm würde zählen können. Denn das Förderprogramm war Teil des Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung in Höhe von 60 Milliarden Euro, den das Bundesverfassungsgericht gekippt hatte.