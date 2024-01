Orgelkonzert in Kempen Gedenkveranstaltung in der Propsteikirche gut besucht

Ute Gremmel-Geuchen führte die Besucher in das musikalische Programm ein. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland in jüdischen Reformgemeinden erstmals Orgeln in Synagogen gebaut, vor allem in Großstädten wie Frankfurt, Hamburg und Berlin. Dafür wurde ein umfangreiches Repertoire mit Bezug zur jüdischen Liturgie geschaffen. Einen Einblick in diese Musik gab das anschließende, etwa einstündige Konzert mit Werken für Orgel solo und Bearbeitungen für Viola und Orgel. Auf einer großen Leinwand konnten die Besucher das Geschehen auf der Orgelbühne verfolgen.