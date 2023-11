Gedenkstunde zur Reichspogromnacht in Kempen „Eine angegriffene Nation darf sich wehren“

Es ist jetzt 40 Jahre her: Am 18. Dezember 1983 wurde an der Umstraße ein Ehrenmal eingeweiht, das an die Verfolgung der Kempener Juden erinnert und im Besonderen an die Brandschatzung ihrer Synagoge am Vormittag des 10. November 1938. Seit 20 Jahren findet dort alljährlich eine Gedenkveranstaltung des Kempener Geschichts- und Museumsvereins (KGMV) statt – angeregt durch seine damalige Vorsitzende, die 2017 verstorbene Margret Cordt.