Aus der Politik Gebühren für den Rettungstransport in Kempen steigen

Der Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen des Kempener Stadtrates stimmte in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einer Änderung der Gebührentarife zu. Die letzte Entscheidung fällt der Stadtrat in seiner Sitzung am 20. Juni. Sie gilt aber nach dem einstimmigen Votum des Fachausschusses als sicher. Auch die Krankenkassen müssen den neuen Gebühren zustimmen. Die neuen Tarife gelten dann wahrscheinlich ab dem 1. Juli 2023.