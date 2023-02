Reservieren für Aschermittwoch Wo man in Kempen lecker Fisch essen kann

Mit dem Aschermittwoch enden die närrischen Tage. Er markiert nach christlichem Verständnis den Übergang in die 40-tägige Fastenzeit, die auf Ostern hinführt. Traditionell wird an diesem Tag Fisch gegessen. Wir haben uns in Kempener Restaurants umgehört, wo an Aschermittwoch Fisch auf der Speisekarte steht. Manche Lokale verweisen auf ihr reguläres Angebot, andere haben an diesem Tag eine spezielle Fischkarte aufgestellt. Viele Restaurants verzeichnen gute Vorbestellungen. Man sollte auf jeden Fall reservieren. Die im Text angegebenen Öffnungszeiten beziehen sich nur auf Aschermittwoch.