„Rolli“ Wilmen wird 75 Jahre alt : Rückblick auf 60 Jahre in der Kempener Gastronomie

Kempen Ein Urgestein der Kempener Gastronomie wird am 16. Juni 75 Jahre alt: Rolf Wilmen, besser bekannt als „Rolli“, sammelte schon als 15-Jähriger Erfahrung im alten Tivoli-Haus. Später war die Gaststätte Wilmen Heimat für viele Vereine und eine Hochburg des Karnevals.

Wenn Rolf Wilmen, besser bekannt als „Rolli“, am Mittwoch an seinem 75. Geburtstag in seinem herrlichen Garten seine Gäste begrüßt, dann stecken in der Brusttasche seines bestimmt weißen Hemdes Block und Bleistift. So stand das Urgestein der Kempener Gastronomie fast 30 Jahre lang in der Gaststätte Wilmen an der Kerkener Straße bis Ende Dezember 2000 hinter der Theke.