Umstellung in Kempen im September geplant Gasgeräte werden für Umstellung auf H-Gas angepasst

In Deutschland gibt es zwei Arten von Gas, L-Gas (low caloric gas) und H-Gas (high caloric gas). H-Gas hat einen höheren Methangehalt und damit auch mehr Energiegehalt. In NRW wird derzeit noch überwiegend L-Gas genutzt. Doch die Reserven werden bald erschöpft sein. Deshalb müssen die Teile Deutschlands, in denen noch kein H-Gas fließt, bis 2029 umgestellt werden. Für Kempen und St. Hubert ist das jetzt Anfang September geplant, in Tönisberg erfolgt die Umstellung erst 2028.