Kempen-St. Hubert Gartencenter Siemes schließt nach über 50 Jahren

Die Entscheidung ist Esther Siemes nicht leicht gefallen. Am Samstag, 13. Juli, öffnet sie zum letzten Mal ihr Gartencenter an der Bellstraße in St. Hubert. „Ich schließe aus persönlichen Gründen“, erklärt die 54-Jährige. Auf den 9000 Quadratmetern ist sie aufgewachsen, kann sich noch genau daran erinnern, wie sie als Vierjährige schon Blumen verkauft hat und ihre Mutter sich abends über das Geld in ihrer Kleidung wunderte. Der Abschied fällt Esther Siemes schwer: „Das war immer ein Familienunternehmen, meine Eltern und ich haben immer an einem Strang gezogen“, so Siemes.