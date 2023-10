Konzert in Kempen am 19. Oktober Fusion-Trio B3 zwischen Blues, Rock und Jazz

Im Haus für Familien „Campus“ am Spülwall in Kempen ist am Donnerstag, 19. Oktober, 20 Uhr, das Berliner Fusion-Trio B3 zu Gast. Mit ausgetüftelten Arrangements und viel Spielfreude bewegen sich Ron Spielman, Andreas Hommelsheim und Lutz Halfter zwischen den Genres. Die Songs ihres neuen Albums „New Songs, Old Socks“ sind beheimatet zwischen Blues, Rock und Jazz. Noch sind Karten für das Konzert erhältlich. Darauf macht das Kulturamt der Stadt Kempen aufmerksam.