Fünf Jahre Repaircafé „Wackelkontakt“ in Kempen Freiwillige reparieren Staubsauger, Nähmaschine und mehr

Groß gefeiert wird das fünfjährige Bestehen aber nicht, die Regale sind voll, Kaffee und Kuchen genießen die Akteure während der Öffnungszeit. „Natürlich freuen wir uns, dass wir so einen guten Kundenzulauf haben“, sagt Siegfried Heider. „Wenn so viele Geräte den Weg zu uns finden, kommt es schon mal zu einem Reparaturstau“, erklärt Andreas Kloss, Experte für elektronische Kleingeräte. Dies sei gar nicht so selten, denn das Team habe sich über die Grenzen des Hagelkreuzviertels und Kempens hinaus ein hervorragendes Reparatur-Renommee in den vergangenen fünf Jahren erarbeitet.