Verkaufsoffener Sonntag am 7. April Frühlingsfest lockt in die Kempener Altstadt

Wo kann man parken? Die Kempener Innenstadt verfügt über zahlreiche Parkplätze, auch unter freiem Himmel. Diese sind ausgeschildert und samstags bis 16 Uhr gebührenpflichtig, pro Stunde sind 1,50 Euro zu zahlen – in Münzen, per Parkster-App oder mit EC-Karte. Sonntags ist das Parken kostenfrei. Kostenfrei ist das Parken auch in der Tiefgarage unter dem Parkplatz Rabenstraße. Der Parkplatz Wambrechiesstraße (P14) ist am Wochenende von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag laut Stadt gesperrt. In der Innenstadt empfiehlt sich ansonsten das Parkhaus am Klosterhof. Wer ein paar Minuten Fußweg nicht scheut, findet Stellplätze auch am Bahnhof und im Parkhaus am Hospital zum Heiligen Geist an der Von-Broichhausen-Allee, als zusätzliche Parkflächen werden der Schulhof des Gymnasiums Thomaeum und der Parkplatz am Schwimmbad Aquasol an der Berliner Allee ausgewiesen.