Altweibertreiben auf dem Viehmarkt Kempsche Jecke starten ausgelassen in die tollen Tage

Sein persönliches Highlight in seiner Zeit als Prinz? „Die Vorstellung auf dem Viehmarkt. Als ich mit der Drehleiter hochgefahren wurde, das hat es noch nie gegeben“, schwärmte der Prinz. Doch auch alle Karnevalsveranstaltungen in Kempen habe er sehr genossen. Einige folgen noch, bis der Hoppeditz beerdigt wird: Am Freitag besucht der Prinz mit Gefolge die Grundschulen in Kempen und St. Hubert, am Dienstag Kindergärten. Am Samstag wird mit der KG Narrenzunft gefeiert, wenn es im Kolpinghaus heißt: „Kempsche Jecke fiere“. Am Sonntag ist Frühschoppen auf dem Viehmarkt, am Montag Kinderkarneval. Am Aschermittwoch wird Fisch gegessen, dann ist alles vorbei, „dann baue ich mir zu Hause eine Vitrine, da kommt eine Puppe mit meinem Prinzenoutfit rein“, so Härtel, „als Erinnerung an eine tolle Zeit.“