Nachfragebündelung in St. Hubert und Tönisberg Deutsche Glasfaser wartet auf Spätentschlossene

Auch ist noch unklar, wie lange es dauert, bis Haushalte im Kempener Süden – und gegebenenfalls auch in St. Hubert und Tönisberg – dann tatsächlich aufs schnelle Internet via Glasfaser zugreifen können. Planung und Bau dauern seine Zeit. Sei in einem Ausbaugebiet die Quote erreicht, erhielten die Kunden zunächst eine Auftragsbestätigung, so der Sprecher. Dann gehe es an die Bauplanung und die Planung des Netzes. Dazu gehört auch, überregional verlaufende Leitungen mit dem Ausbaugebiet zu verknüpfen und mit der Stadtverwaltung Rücksprache zu halten, wo die sogenannten Pops (Point of Presence) aufgestellt werden können. Von diesen Verteilerstationen aus wird ein Anschlussgebiet mit Glasfaser versorgt. Sei die Bauplanung abgeschlossen, könne man mit dem Tiefbau beginnen, so der Sprecher weiter.