Haarabschneide-Tag in Kempen Friseure schneiden Haare für den guten Zweck

Die am Samstag bei Lüppertz abgeschnittenen Haare gehen an die Stiftung „It’s for Kids“. Die Stiftung hat Friseur Lüppertz zertifiziert, Haarzöpfe für „It’s for Kids“ zu sammeln. „Die Haare werden an eine Perückenmanufaktur verkauft, die Perücken für krebskranke Kinder fertigt“, erklärt Torsten Lüppertz. Doch auch Kinder in der Region sollen von der Aktion profitieren. „Das Geld, das durch die Spendenaktion hier eingenommen wird, kommt wieder hierhin zurück“, sagt Lüppertz. So steht es auch auf der Urkunde, die ihm die Stiftung verliehen hat: „Mit dem Verwertungserlös werden sexuell missbrauchte, misshandelte und benachteiligte Kinder in verschiedenen Projekten unterstützt“, heißt es da. „So kann man nachvollziehen, was aus dem gespendeten Geld wird“, sagt Lüppertz. Das Spendenschwein auf der Theke kann übrigens auch von Menschen „gefüttert“ werden, die keine Haare spenden möchten oder können.