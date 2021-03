Neuer Friseursalon in Kempen : Saman Tahir eröffnet in Pandemie-Zeiten eigenen Salon

Saman Tahir hat am Concordienplatz in Kempen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Concordienplatz in Kempen ist um ein Geschäft reicher: In den Räumen der ehemaligen Metzgerei Gerlach ist jetzt ein Friseursalon zu finden.

Friseure, die nach über zwei Monaten Schließung wieder öffnen können, haben es nicht einfach: Unter strengen Auflagen dürfen sie wieder Haare schneiden. Manch einer wagt in dieser Zeit sogar den Neustart, wie Saman Tahir. Der 27-Jährige hat sich am Concordienplatz in Kempen selbstständig gemacht. Wo einst über Jahre Fleisch und Wurst über die Theke gingen, klappern jetzt die Scheren, surren die Rasierer. In den Räumen der Metzgerei Gerlach befindet sich nun der Friseursalon „Diamonds Cut“.

„Ich hatte schon immer den Traum, mich selbstständig zu machen“, sagt Tahir, der bislang in einem Krefelder Salon arbeitete. „Jetzt habe ich den Schritt gewagt. Wenn man immer nur zögert und an die aktuellen Umstände denkt, dann wird das sonst nie was.“ Eigentlich war die Eröffnung in Kempen schon für Dezember geplant, doch dann machte ihm die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Jetzt blickt der Duisburger positiv in die Zukunft und freut sich über einen guten Start in Kempen.

Dass es ihn in die Thomasstadt verschlug, verdankt er seinem Schwager Mohamed Sadhalla, der in Kempen lebt. „Ich habe Saman von dem leerstehenden Ladenlokal berichtet“, erzählt Sadhalla. Bei einem Besuch in Kempen schaute sich Tahir die Örtlichkeit nicht mit den Augen eines Besuchers an, sondern mit den Augen eines künftigen Selbstständigen. „Ich kenne Kempen und auch den Concordienplatz. Mir wurde klar, dass es prima passen würde“, sagt der junge Mann, der schon in Krefeld viele Kunden aus Kempen hatte. Sie redeten ihm immer wieder zu, doch in Kempen heimisch zu werden.