Ausflugsziel am Deutschen Mühlentag Frisch sanierte Mühle in Tönisberg zieht Besucher an

Alt und Jung pilgerte per Auto, Fahrrad oder zu Fuß auf den grünen Hügel von Tönisberg, um das alte Schätzchen in neuem Glanz zu bewundern. „Ist richtig gut geworden“, findet etwa Frank Schubert mit anerkennendem Blick. Der Vorsitzende des Heimatvereins St. Hubert ist ein gebürtiger Tönisberger. Ihm ist die Mühle sehr vertraut. „Hier haben wir als Kinder gespielt und sind rumgeklettert“, erinnert er sich. Christiana Dahmen, Leiterin des Hochbauamts der Stadt Kempen, ist sichtbar stolz und glücklich, lobt die gute Arbeit von Mühlenbauer Möller aus Rahden bei Minden. Sie verweist auf den komplett erneuerten Bock aus schwerem Eichenholz, der so marode war, dass die Standsicherheit gefährdet war. Damit er erneuert werden konnte, musste im Herbst des vergangenen Jahres der gesamten Kasten per Kran abgehoben werden.