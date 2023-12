20 Jahre Freiwilligenagentur Kempen „Viele Menschen wollen etwas zurückgeben“

Die beiden Frauen haben nur befristete Teilzeitstellen. „Das ist in dieser Zeit nicht zu schaffen“, sagt Hedwig Stirken und öffnet den Aktenschrank, in dem die Ordner aneinandergereiht sind. Ehrenamtlicher Einsatz gehört für sie selbst also auch dazu. Allein rund 70 gemeinnützige Einrichtungen aus Kempen sind bei der Freiwilligenagentur gelistet. Dazu gehören Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen, Sportvereine, Sozialverbände wie die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz oder die Lebenshilfe, der Kinderschutzbund und die Kempener Tafel.