Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Kempen 2022 Feuerwehr zählt immer mehr Einsätze

Zum 31. Dezember zählte die Gesamtwehr 388 Personen – mit 71 Wehrleuten im Löschzug Kempen, 49 im Löschzug St. Hubert, 38 im Löschzug Tönisberg, 52 im Löschzug Schmalbroich und 16 in der Löschgruppe Unterweiden. In den Löschzügen Kempen, St. Hubert und Schmalbroich sind auch Frauen vertreten, der zwölfköpfigen Unterstützungsabteilung gehören elf Frauen an, im 19 Musiker starken Trommlercorps Tönisberg sind sieben Frauen. Auch der Feuerwehr-Nachwuchs ist gesichert: Der Kinderfeuerwehr gehörten zum Jahresende 39 Kinder an (darunter elf Mädchen), in der Jugendfeuerwehr waren 51 Jugendliche (darunter acht Mädchen), um den Nachwuchs kümmern sich Ausbilderinnen und Ausbilder. Hormanns‘ Fazit am Freitag: „Der weibliche Anteil liegt bei 45 Frauen, was einem Prozentsatz von 11,5 entspricht und damit weiterhin zeigt, dass Frauen in der Feuerwehr Kempen willkommen sind.“