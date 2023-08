Sauna wieder früher auf Freibad-Saison in Kempen endet am Sonntag

Mit dem Ende der Freibad-Saison am letzten Augustwochenende und dem Blick auf kühlere Tage beginnt nun die Saunazeit. Die zuletzt im Zuge der Energiekrise eingeschränkten Öffnungszeiten werden wieder ausgedehnt – Besucher müssen also nicht mehr bis 15.30 Uhr wochentags oder 12.30 Uhr an Wochenenden darauf warten, dass die Saunawelt öffnet. „Es gab viele Nachfragen unserer Stammgäste, wann wir die Öffnungszeiten wieder erweitern“, so Bist. Ab Montag, 28. August, ist die Saunawelt nun montags bis freitags von 10 bis 21 Uhr, an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr offen.