Klavierkonzert in Kempen Französisches Flair in der Paterskirche

Die 24 Préludes von Claude Debussy gelten als ein Gipfelpunkt der Klaviermusik, der nur mit den großen Zyklen der Klassik und Romantik zu vergleichen ist. In acht sorgsam gewählten Tongemälden ließ der Künstler in einfühlsamer, von faszinierendem Jeu perlée geprägter Wiedergabe die Bandbreite dieser Kompositionssammlung lebendig werden: die grazilen „Tänzerinnen von Delphi“, den „Wind in der Ebene“, die „Schritte im Schnee“ oder die Achtung gebietenden Klangballungen der „Versunkenen Kathedrale“.