Sport in Kempen Frank Brötz bleibt Vorsitzender des KLC

Der Kempener Leichtathletik-Club (KLC) wird auch in den nächsten beiden Jahren von Frank Brötz geführt. Auf der Mitgliederversammlung am Freitag im Tagungsraum am Sportplatz an der Berliner Allee wurde der amtierende 1. Vorsitzende für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Einen Wechsel gab es in der Finanzführung. Für die aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehende Alexandra Neumann-Prießen rückte Dennis Wuschnik aus der Tischtennis-Abteilung als neuer Kassenwart nach. In ihren Ämtern wurden zudem die Fachsportwarte Simone Ulbricht (Leichtathletik), Herbert van den Bosch (Reha-Sport), Patrick Weinschenk (Tischtennis) und Doris Lust (Kinderturnen) bestätigt.