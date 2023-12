Klima- und Artenschutz Fraktion ÖDP/Linke schlägt Miniwälder für Kempen vor

In ihrer Begründung verweist die Fraktion ÖDP/Linke auf den Nutzen, den ein Miniwald aus vielen heimischen Baum- und Pflanzenarten mit sich bringt. „Die Idee ist es, in kurzer Zeit einen stabilen Wald zu schaffen, der viele ökologische Vorteile bietet“, schreibt Fraktionsvorsitzender Jeyaratnam Caniceus in seiner Begründung des Antrags: „Dieses Konzept wurde in verschiedenen Ländern, darunter Japan, erfolgreich umgesetzt, um städtische Grünflächen zu revitalisieren und die Umweltqualität zu steigern.“ Die Miniwälder seien gut für Klima und Artenvielfalt, verbesserten die Luftqualität, könnten städtische „Wärmeinseln“ verhindern und auch für Umweltfragen sensibilisieren, weil sich Gemeinschaften dort aktiv am Naturschutz beteiligen könnten. Auch in künftigen Baugebieten könnte die Anlage von Miniwäldern an geeigneten Stellen nützlich sein, so Caniceus.