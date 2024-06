Neue Ausstellung in Kempen Fototeam stellt im Rathaus am Buttermarkt aus

Die damals von ihm selbst entwickelten Bilder hat er mittlerweile eingescannt, also digitalisiert. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden etwa bei Autorennen am alten Nürburgring. „Da hat mich mein Vater noch hingefahren“, so Nork. „Kinderträume“ nennt er die Aufnahme von einem Schaufenster des Kaufhofs in der Weihnachtszeit 1962: Puppen mit lockigen Haaren und karierten Kleidchen sitzen neben Puppenwagen mit Spitzendeckchen, während ein Fernrohr auf ein himmlisches Oval gerichtet ist. „Da bin ich tatsächlich als Jugendlicher mit Anzug und Krawatte samt Kamera unterwegs gewesen“, erinnert sich Walter Nork. Anrührend ist das Porträt seines Großvaters am Tag der Beerdigung seiner Frau.