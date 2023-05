Fotoausstellung im Atelier dreivier Josef Lamozik stellt an der Moosgasse aus

„In between – Zwischen Brechung und Fügung“, so lautet der Titel der Ausstellung mit Arbeiten von Ingrid Filipczyk in der Ateliergalerie dreivier. Im Rahmen des „Open Space Kunstsalon“ lädt Filipczyk Künstler ein, ihre Werke zum Thema Zwischenräume für zwei Wochen zu zeigen. Am Donnerstag, 11. Mai, kommt der Kempener Josef Lamozik in die Galerie.