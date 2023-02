Für Unternehmen im Kreis Viersen Wasserstoff im Fokus beim Forum Mittelstand im März

Wie potenzielle Wettbewerbsnachteile durch die Minimierung von Abhängigkeiten reduziert werden können, beleuchtet Jürgen Quade von der Hochschule Niederrhein in seinem Vortrag unter der Überschrift „Technologie Resilienz in KMU“ am 23. Mai im Rathaus in Nettetal. Kommunikationsberater Sven Pastoors stellt am 20. Juni im Gründerzentrum Stahlwerk Becker in Willich das Thema „Serious Gaming“ vor. Dabei handelt es sich um spielerisches Lernen, mit dem Fähigkeiten wie strategisches Denken, Motivation und der Umgang mit Kritik gefördert werden können.