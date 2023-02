Haus Velde in Kempen Puzzleteil in der Geschichte eines Rittersitzes

Es handelt sich bei den rot-ockerfarbigen Fliesen um Einlegefliesen, deren besonderes Merkmal ein Spruchband in altertümlichen Schriftzeichen ist, die sich um ein Dekor ziehen. Ein Quadrat aus vier Fliesen ergibt einen Satz und ein vollständiges Muster. Hirop fand heraus, dass diese Art von Fliesen im 15. Jahrhundert nach orientalischen Vorbildern als Massenware hergestellt wurden. Und zwar in Antwerpen. Von dort aus wurden sie nach Belgien, in die Niederlande und nach England verkauft, wo man sie noch nach Jahrhunderten entdeckte. Funde in Deutschland gab es nicht. Bis jetzt. Bis die Fliesen in Kempen auftauchten. Und wie es der Zufall will, erhielt Hirop kurz nach ihrer Entdeckung einen Anruf vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL): Archäologen hatten bei einer Grabung auf dem Marktplatz im westfälischen Borken Scherben von Einlegefliesen gefunden, die das gleiche Spruchbild wie die von Haus Velde aufweisen.