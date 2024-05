Fohlenchampionat in Kempen Sportnachwuchs bei Fohlenschau in Kempen gekürt

Die Siegerschärpe in dieser Klasse holte das am 19. März geborene Fohlen von Johannes Baumeister aus Kranenburg; der Vater ist Opoque, der Vater der Mutter Don Deluxe – auf diese zwei Angaben kommt es in der Sportpferdezucht an. Dem Stutfohlen ist das im Moment noch egal. Neugierig trabt es mit gespitzten Ohren neben seiner Mutter her.