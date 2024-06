Chemische Industrie Kempener Feuerwehr trainiert bei Lackwerke Peters für den Ernstfall

Nach dem Chemie-Unfall im vergangenen Jahr will die Firma Byk-Chemie an ihrem Standort im Kempener Gewerbegebiet Am Selder den Betrieb wieder umfänglich aufnehmen. Die Bezirksregierung Düsseldorf habe für den vorzeitigen Baubeginn eines Interim-Tanklagers bei Byk in Kempen grünes Licht gegeben, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Dazu werden drei liegende Rohstofftanks und ein Prozessbehälter für die Produktion errichtet, damit die teilweise stillstehende Produktionsanlage wieder umfänglich in Betrieb gehen kann. Vorgesehen ist auch eine neue Be- und Entladestelle für Tanklastwagen. Auf dem Gelände von Byk war es im August 2023 zu einem Großbrand gekommen, bei dem rund 250 Feuerwehrleute aus der gesamten Region im Einsatz waren.