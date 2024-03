Essen angebrannt Kempener Feuerwehr rettet eine Person aus verrauchter Wohnung

Immer wieder weist die Feuerwehr darauf hin, wie wichtig Rauchmelder sind. Seit 2016 sind die Geräte in Wohnungen Pflicht. Sie müssen in allen Schlafräumen und Kinderzimmern angebracht werden sowie in allen Fluren von Wohnung oder Haus, über die Rettungswege ins Treppenhaus oder ins Freie führen. Die Rauchmelder sind lebenswichtig, insbesondere dann, wenn man schläft. Denn so lange man wach ist, ist der Geruch von Brandrauch meist schnell wahrzunehmen. Doch in der Nacht schläft auch der Geruchssinn, nicht aber das Gehör: Der Rauchmelder piepst schrill, der Schlafende wird wach.